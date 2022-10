Il botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Samuel Peron, durante la prima puntata di Ballando con le stelle, ha tenuto banco anche nel salotto di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Ospite di Serena Bortone, il ballerino ha raccontato le sue motivazioni sull’“amore mio bello” per nulla gradito dalla giurata, ma che per lui è semplicemente un intercalare che non voleva in nessun modo essere offensivo. Peron, davanti alla conduttrice del pomeriggio della rete ammiraglia Rai, ha voluto puntualizzare su quanto accaduto con Lucarelli: “Lei aprendo il discorso con ‘Peron ma che palle’ mi ha dato confidenza”. Questo, quindi, giustificherebbe il modo in cui abbia replicato all’esclamazione della giudice. Sempre nel corso della trasmissione pomeridiana, Serena Bortone ha chiesto, senza giri di parole, se si giustificherà con Selvaggia Lucarelli, autrice anche di un post social in cui, dopo la diretta di sabato, aveva commentato duramente l’atteggiamento di Peron e della Zanicchi.

“Per cosa? Non ho fatto nulla – ha replicato il ballerino – Mai maltrattato una donna in vita mia e non ho mai mancato di rispetto alla giuria di Ballando”. La Bortone incalza: “Quando incontri Selvaggia che cosa le dirai?”. “Se mi permette un po’ di confidenza le darò una stretta di mano e due baci sulle guance e via e si riparte da capo” ha risposto Peron che ha aggiunto anche sulla possibilità o meno delle scuse: “Mi dispiace magari per i toni con i quali mi sono posto nei confronti della giuria, perché ero preso dalla foga. Ma lì c’è brusio e tutto quanto, finisci la performance hai un confronto con la giuria e quindi i toni si alzano. Ma non per questo si arriva ad avere un confronto tale come quello che sta andando avanti. Se lei pensa che io abbia riso per l’epiteto che le è stato detto non ho riso per quello, ma avevo capito un’altra cosa inerente al giudizio, mi è dispiaciuto aver riso, ma io davvero avevo riso per un’altra cosa. Io so che Iva è andata subito dopo a scusarsi dopo la puntata. Per l’altra cosa è stato un botta e risposta, io non l’ho offesa”.