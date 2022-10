La vicenda di Marco Bellavia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip è nota. Il pensiero su questa stessa vicenda di parenti o persone vicine all’ex conduttore di Bim Bum Bam un po’ meno. ora arrivano le parole della ex moglie, sposata con lui dal 2005 al 2009 e mamma di Filippo che oggi a 15 anni. Elena Travaglia ha parlato al settimanale Di Più: “A parlarmi per la prima volta di questo tipo di problema (segni evidenti di fragilità psicologiche) è stata la redazione del Grande Fratello Vip. Non ha mai avuto problemi psicologici. Mai una crisi, nemmeno un pianto. Anzi, è sempre stato un uomo forte, allegro e giocherellone che purtroppo però, non ha mai avuto molti amici, soltanto troppi conoscenti”. Non solo: “Prima di entrare nella Casa, Marco ha fatto gli esami del sangue ed è stato anche visitato per ben due volte da una psicologa che lavora per Canale 5. La prima volta al telefono e la seconda a Roma, di persona. Hanno parlato tre ore. A quel punto è stato ritenuto idoneo senza problemi“. Travaglia intende dunque che a scatenare l’evidente fragilità di Bellavia sarebbe stato il contesto della Casa di Cinecittà?