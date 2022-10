“Le volevo dire che deve inventarsi qualcosa di simpatico almeno quanto la storia davanti al negozio Rolex per superare Ilary nel mio cuore, ma poi sono andata dritta”. Chi scrive è Selvaggia Lucarelli, via Instagram stories, nella giornata di ieri 6 ottobre. La didascalia ironica accompagna uno scatto di Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco Totti, ‘pizzicata’ tra le strade del centro di Roma. Il riferimento è, inoltre, al video che Ilary Blasi (l’ormai ex moglie del Pupone) ha pubblicato sui social qualche giorno fa. La conduttrice Mediaset aveva infatti registrato un filmato davanti al negozio Rolex, mettendosi poi a ridere e taggando Francesco Totti. Un modo evidentemente scherzoso per rispondere all’ex capitano giallorosso, il quale un mese fa l’aveva accusata di avergli sottratto i preziosi orologi. Ma torniamo alla giudice di Ballando con le Stelle. Per chiarire la dinamica dell’incontro, Lucarelli ha deciso di pubblicare un post spiegando tutto.

“Chiarisco meglio la storia di questa foto che ho messo nelle stories perché sta creando confusione”, ha esordito la giornalista. Poi ha raccontato: “Stavo andando a ritirare un vestito a Roma, ero a piedi, facevo qualche foto ai tifosi del Betis che hanno invaso il centro e, siccome sono la persona più fisionomista del globo, chi noto per strada? Noemi, la nuova fidanzata di Totti“. Quindi ha aggiunto: “Nulla di che, se non fosse che dalla foto deduciamo che le famose borse di Ilary forse sono state distribuite tra le amiche e che lei indossa un paio di sneakers sulla cui linguetta indovinate cosa c’è scritto? CHANEL (nome della secondogenita di Ilary e Totti, ndr)”. Infine ha concluso: “P.s. Quella sulla borsa è una battuta. Gesù mio, mi prendete pure sul serio”.

Poi, via Instagram stories, l’ultima chicca di Selvaggia Lucarelli: “Mi dicono che i due (vicino a Noemi, ndr) siano gli avvocati di Totti. Insomma: una foto, una storia”. Intanto pare si stiano calmando (temporaneamente?) le acque della cronaca rosa. Come stanno procedendo le vite di Totti e Blasi? Non si sa. L’ultimo pettegolezzo risale ormai a qualche giorno fa, ovvero quando Diva&Donna e Chi hanno pubblicato gli scatti del Pupone con Noemi in un noto ristorante di Santa Severa (città metropolitana di Roma). Noto sì, per Francesco Totti. Pare, infatti, che l’ex numero 10 abbia festeggiato il compleanno proprio nello stesso locale in cui fece la proposta di nozze a Ilary Blasi: “Qui lo hanno portato gli amici per fargli una sorpresa”, ha rivelato il settimanale.