È avvolta nel ‘mistero’ l’improvvisa interruzione della diretta del Grande Fratello Vip 7. Per i meno avvezzi a programma, il reality oltre alle due prime serate settimanali su Canale 5, prevede una diretta su Mediaset Extra (online o al canale 55 del digitale terrestre). Nella giornata di oggi 5 ottobre, la live è di colpo sparita e non si conosce il motivo. Poi il famigerato occhio del GF su uno sfondo scuro. Infine delle immagini di repertorio, il “GFVip rewind‘. Fine. Il popolo di Twitter ha quindi avanzato diverse ipotesi, così come riportato anche da Today. Oltre ad una “censura” non meglio specificata, qualcuno ha parlato di un presunto abbandono della concorrente Sara Manfuso, che avrebbe preso questa decisione in quanto non si sarebbe rispecchiata nelle accese (e giuste) polemiche in seguito al caso di Marco Bellavia.

L’altra ipotesi viene invece riportata da TvBlog, secondo cui la diretta sarebbe stata momentaneamente sospesa “a causa di importanti problemi tecnici”. Problemi che, evidentemente, perdurano, dal momento che pare che sia ripresa solo brevemente verso le 14:30 circa mentre ora, alle 17, continuano ad andare in onda immagini di repertorio. Quest’ultima ipotesi sembra la più accreditata. Infatti, in sovraimpressione, scorre una frase: “La diretta dalla Casa del Grande Fratello Vip è momentaneamente interrotta per un problema tecnico. Siamo in attesa di ricollegarci non appena possibile“. La stessa dichiarazione è stata pubblicata anche sui canali social ufficiali del GF alle 16:39 di oggi. Come ha reagito il mondo del web? Non benissimo. “Sì certo, ora un problema tecnico. Ma chi ci crede”, “Approfittatene per cambiare cast almeno!”, “Momentaneamente… sono 5 ore”. Questi alcuni dei commenti sotto al post del programma che, con tutta probabilità, fornirà ulteriori dettagli al riguardo nelle prossime ore o direttamente durante la puntata che andrà in onda domani alle 21:10 su Canale 5.