Danno buca al pranzo di matrimonio e la sposa gli chiede il rimborso. Il Liverpool Echo ha pubblicato un breve articoletto dove segnala il curioso caso che sta spopolando nella community di Mumsnet.com. Una ragazza, futura sposa, ha scritto un lungo post dove espone il suo cruccio legato al pranzo (e alla cena) del matrimonio che in buona sostanza si riassume in: altri cinque non vengono e mi tocca pagare comunque la loro parte. “Ogni volta che registro una cancellazione ci costa 85 sterline”, si è lamentata la donna. “Li abbiamo invitati più di un anno fa e sei mesi fa sono arrivati gli inviti”, ha aggiunto. Insomma la quasi sposa si sfoga: va bene stare male all’ultimo istante, un contrattempo, le cavallette, ecc… ma tutte queste defezioni in massa proprio basta. Solo che l’ira si è subito placata perché i commentatori del post in linea generale hanno stoppato le furie della signorina con una certa decisione. Bene o male tutti quanti l’hanno invitata a ripianificare tavoli e organizzazione limando qualche spesa qua e là per recuperare le perdite, mentre altri senza mezzi termini le hanno fatto capire di godersi la giornata e smetterla di lamentarsi.