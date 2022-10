Più di 81.000 follower e 2 milioni di like su TikTok. Lei è Cristina Garosi, giovane attrice e doppiatrice che intrattiene i fan con sketch e racconti divertenti, sempre raccontati con ironia. Tra gli ultimi, anche uno “hot”. Il primo ottobre scorso, infatti, Cristina ha rivelato ai propri follower di aver fatto un incontro piuttosto curioso con la vicina di casa. “Adesso vi racconto questa che fa ridere, è veramente imbarazzante quindi vi preparo”, ha esordito lei. In seguito ha spiegato tutto nei dettagli: “Questa è la mia stanza e questo qui dietro è il muro dove di là c’è la vicina. Ecco, l’altro giorno stavo rientrando in casa e la vicina mi apre il portone perché era giù di sotto anche lei e mi fa: ‘Ma nella stanza, quella confinante con la mia casa, chi ci sta?’. Io, che avevo già capito, le ho risposto: ‘No, boh, una ragazza. Io sto giù in fondo nel corridoio'”. Quindi la vicina è andata dritta al punto e ha detto alla ragazza: “No perché canta, suona, parla ad alta voce. E poi fa certe cosacce“.

Quindi Cristina ha continuato a spiegare su TikTok: “Vabbè regà, in poche parole la vicina mi ha sentito mentre… con il mio fidanzato. Vabbè, ci sta. Io le ho detto: ‘No signora è inaccettabile, dirò subito alla mia coinquilina di farci attenzione!'”. Poi, facendosi seria: “La cosa veramente veramente triste, e qui il video si fa più serio in realtà, è che io sento molto spesso che il marito di questa signora urla fortissimo a lei, la maltratta. Questa è esattamente la rappresentazione della mentalità dei boomer, perché questa signora avrà forse 70 anni. Sentire la giovane vicina che fa sesso? E allora: ‘O mio Dio, rinchiudiamola’ e invece il marito che abusa verbalmente ogni giorno è perfetto!”, ha aggiunto Cristina con amara ironia.

Infine, tornando sul primo argomento, la titkoker 27enne ha concluso: “Avrei dovuto dirle che quella ragazza ero io. Madonna, avrei pagato per vedere la sua faccia”. Sotto al filmato sono 19.500 i ‘like’ nel momento in cui scriviamo e più di 100 commenti, tra cui: “Immagina la vicina che ora ti sente parlare di questo”, “È successo anche a me e al mio fidanzato ma la vicina ci ha detto: ‘Beati voi, io non lo faccio più”, “A me, nella chat di condominio tutti e dico tutti scrissero: ‘Ma qualcuno si è fatto male che sentiamo urlare?'”.