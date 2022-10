La discoteca era troppo piena e il gestore ha deciso di interrompere la festa, per evitare che scoppiassero disordini tra i tanti presenti. La scelta ha però ottenuto l’effetto opposto: dentro il locale di via dei Nebrodi, a Palermo, è scoppiata una rissa, scatenata dai clienti – che non volevano uscire – contro il personale. Le violenze sono poi continuate anche all’esterno e hanno causato alcuni feriti.

Le persone coinvolte hanno usato bastoni e caschi da moto per colpirsi, ma nessuno è andato a farsi medicare in ospedale per non rischiare di essere segnalato alle forze dell’ordine. Chi non è rimasto coinvolto nella rissa ha ripreso l’accaduto con il cellulare, per poi postare tutto sui social.