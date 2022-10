Allarme bomba in mattinata su un pullman in piazza Terralba a Genova. I passeggeri sono stati fatti scendere. La zona è stata evacuata e sono stati chiusi anche i negozi. Sull’autobus, hanno raccontato i passeggeri, come spiega Luigi Tucci, capo reparto del distaccamento Genova Est dei vigili del fuoco, era stata infatti abbandonata, da una persona in tuta mimetica, una valigia “sospetta”. La valigetta è stata fatta brillare ma, spiega ancora Tucci “era assolutamente innocua, con effetti personali”. Ora è “all’esame della polizia di Stato”.