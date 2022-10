Non aveva l’abbigliamento e l’attrezzatura adatti per scalare la montagna. Per questo il soccorso alpino valdostano è dovuto intervenire per recuperare un uomo rimasto bloccato sul ghiacciaio di Bionnassay, a oltre 3.100 metri di altezza sul Monte Bianco. Si trovava tra il bivacco Durier e col de Miage. L’escursionista è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta: le sue condizioni sono gravi. Al momento del salvataggio l’uomo era congelato.

A dare l’allarme è stato lo stesso alpinista, un uomo di mezza età di nazionalità britannica. Di lui non si avevano notizie da diverse ore: per questo era stato tentato senza successo un primo salvataggio via terra. Anche l’operazione con l’elicottero ha dovuto affrontare diverse difficoltà causate dal maltempo e dal forte vento in alta quota.