Mark Hamill, interprete dello storico capitano Luke Skywalker di “Guerre Stellari”, è sceso in campo per sostenere “l’esercito dei droni” dell’Ucraina, paragonando la Russia all’iconico “impero del male” dell’universo fantascientifico della saga di Guerre Stellari. L’occasione è arrivata con la sua nomina ad “ambasciatore” della piattaforma di raccolta fondi ucraina “United24” per la promozione del programma Army of Drones: “In questa lotta lunga e impari, l’Ucraina ha bisogno di un sostegno continuo – ha spiegato l’attore -. Ecco perché sono stato onorato che il presidente Zelensky mi abbia chiesto di diventare un ambasciatore dell’Esercito dei droni. So per certo che gli ucraini hanno bisogno dei droni per proteggere la loro terra, la loro libertà e i valori dell’intero mondo democratico. Questo è il momento migliore per tutti per riunirsi e aiutare l’Ucraina a resistere in questa guerra con l’impero del male”. Insomma, che la forza sia con Mark Hamill.

