Da barista a ragazza che si mostra su Onlyfans. Da 1200 euro al mese a 2800. Oramai sulle nuove italiane che salgono a bordo della piattaforma inglese è un racconto in via di aggiornamento quotidiano. Oggi tocca alla 30enne Samuela Serena Gardin, una ragazza veneta che ha detto addio a caffè e panini per scoprirsi avvenente simulatrice di orgasmi online. Lo spiega lei stessa al Gazzettino. “Non ero più contenta. Ho lavorato tra bar e ristoranti per 14 anni e tutto era diventato ormai monotono. Non vedevo possibilità di crescita così mi sono detta ‘o mollo ora, o non lo faccio più’”.

È durante il secondo lockdown che la Gardin azzarda questa nuova avventura web. Il mondo là fuori che sembra azzerarsi per un virus che allontana il contatto fisico, sullo schermo tutta la libido repressa per isolamenti, zone rosse e green pass. La Gardin è timorosa, però. All’inizio è solo una questione di esposizione del proprio corpo. Qualche fotina soft. Poi arrivano i filmati espliciti. E oggi, dopo nemmeno un anno a diverse migliaia di follower e decine di abbonati fissi. Un allargamento delle mansioni su Onlyfans che ha richiesto un’immersione totale tanto da licenziarsi dal lavoro al bar. Poi chiaro, la gente mormora. “Le persone iniziavano a fare domande e non volevo mettere in difficoltà il mio titolare e i miei colleghi. Io mi sento bene e felice per quello che faccio”.

Difficoltà che sfiora anche la famiglia, la madre che taglia corto dicendole ridendo “basta che non inizi a drogarti”, ma soprattutto la figlia che appare più comprensiva e matura di molti altri che le ronzano attorno. “Ho scoperto questa opportunità a 30 anni e da un lato mi dico che avrei potuto buttarmi prima ma dall’altro non sarei stata consapevole e pronta come lo sono oggi. Ora sono super entusiasta, sono una persona che per vivere ha bisogno sempre di più”. La Gardin ha diversi profili personali online tra cui una pagina di wishlist su Amazon dove le si possono regalare dall’ultimo iPhone da oltre 2mila euro a bizzarri attrezzi per BDSM, come frustini ed enormi dildo, oppure profumi e occhiali Gucci.