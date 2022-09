Simon Charles Dorante-Day sostiene (non da oggi) di essere il figlio illegittimo del nuovo re e della regina consorte, Carlo III e Camilla. La sua battaglia per essere riconosciuto va avanti da un decennio, con tanto di richiesta dell’esame del Dna. E il ‘nostro’, che non ha mancato di commentare la scomparsa della “nonna”, la Regina Elisabetta, è tornato a parlare con 7news.com.au. L’aspirante “principe” australiano ha fatto sapere di sentirsi molto vicino a un altro membro della Royal Family, Harry e si offre di essergli amico: “Credo che io e lui condividiamo un destino simile, anche lui ‘pecora nera’ come me“. Dorante-Day ha già programmato un eventuale in contro con Harry e Meghan: “La prima cosa che farei se li incontrassi è dare loro un grande abbraccio, penso che ne abbiano bisogno, ad essere onesti. Molte delle critiche che stanno affrontando sono palesemente ingiuste. Mi ha fatto arrabbiare quando a Harry è stato detto che non poteva indossare l’uniforme al funerale di sua nonna nonostante lui sia stato veramente al fronte e William no“. Secondo l’ingegnere 56enne, l’apparente nervosismo di Harry visto in questi giorni di lutto si spiega col fatto che il principe “ha paura che dicano qualcosa contro Meghan… Le persone sono razziste e insensibili quando si parla di Meghan. Io capisco perché con mia moglie a volte è successo lo stesso”. Poi un suggerimento per Harry: “Lasci dire alla moglie quello che vuole dire”.