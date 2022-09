“Macchina nuova l’ho demolita! Airbag scoppiato, una favolosa Jaguar distrutta in pochi istanti. Abbiamo tolto i controlli e ci siamo divertiti. La macchina è prima finita contro il muro al centro della strada e poi contro il guardrail. E di nuovo al centro”. Il rapper 1727 Wrldstar, all’anagrafe Algero Correttini, commenta così le immagini della sua auto mezza distrutta dopo l’incidente stradale che hanno avuto lui e l’amico con cui viaggiava. Se il suo nome non vi dice molto, forse lo ricorderete per lo “slogan” che lo ha reso noto qualche anno fa, quando rimase coinvolto in un primo incidente in diretta Instagram e sminuì l’accaduto dicendo “ho preso il muro fratellì“. Frase che ha tronfiamente ripetuto anche in questa occasione, scrivendo “Ho preso il muro fratellì, parte 2” e immortalandosi accanto all’auto sportiva ridotta ad un ammasso di lamiera.

Dalle sue Storie si può ricostruire l’accaduto: dapprima lo si vede al volante della macchina di lusso assieme a Nazar Lernatovych, altro influencer noto come Diamond_mgmt, tra risate e spacconate. Quindi compare la vettura distrutta, da cui i due sono usciti miracolosamente illesi: “Fratellino ho preso il muro, fratellì. Eh sì, doveva andare così fratè”, dice Corretini, mentre gira attorno alla Jaguar incidentata per riprenderla e mostra ai follower i dettagli del luogo dello schianto. Quindi aggiunge: “Ragazzi mi raccomando, dovete andare piano, sempre e comunque“. Parole che suonano quantomeno fuori luogo dette da uno che si fa fotografare sorridente seduto sopra alla macchina con cui ha appena avuto un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze gravi, come gli fanno notare i tanti utenti indignati nei commenti ai suoi post. Non solo: questa sua “bravata” ha paralizzato il traffico, bloccando gli automobilisti in una lunga coda.