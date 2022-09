Fabrizio Corona non si arrende. E dopo la sospensione del profilo social che, a livello temporale, è seguita ad alcune sue dichiarazioni sulla rottura Totti-Blasi è tornato sul social con un nuovo account. A commentare questa decisione, il figlio Carlos Maria con alcune Instagram stories: “Papà tu sei sempre stato vero, senza filtri, ed è questo il problema – ha esordito il ventenne, mostrando le foto dei titoli di alcuni giornali –. Non mi preoccupo perché sei stato sempre libero anche in galera e non ti possono fermare mai, ti devono uccidere come dici tu”, ha incalzato. “Fagli vedere come hai preparato il grande rientro. Insegna a tutti verità, informazione e comunicazione – ha aggiunto Carlos, sottolineando poi l’apertura di un nuovo profilo social dell’ex re dei paparazzi –. Ora sono ca**i vostri! Potete rinchiuderlo in galera per anni, potete cancellargli 1000 profili, ma lui tornerà sempre… e sempre più vero”, ha concluso.