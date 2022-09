Dal memorial la Regina Elisabetta al set di 007 il passo sembrerebbe davvero breve. Meghan Markle conosce molto bene il mondo cinematografico e i trucchi del mestiere ma da lì al complottismo che ha preso piede sui tabloid c’è di mezzo il mare. La moglie di Harry è stavolta è sotto i riflettori per via di uno scatto che ha fatto il giro del web. Meghan è stata immortalata al castello di Windsor mentre stringeva le mani e salutava i numerosi sudditi accorsi a portare le condoglianze alla Famiglia Reale. Fin qui, niente di strano. I più attenti però hanno notato che sotto l’abito nero della Markle compariva qualcosa di sospetto. Un microfono? Il sito PageSix ha deciso di pubblicare la foto che, inevitabilmente, ha fatto partire numerose teorie complottiste e in certi casi strampalate: c’è persino chi pensa che si tratti di una trovata per la nuova docu serie Netflix che dovrebbe vedere Markle protagonista. “Non riesco a credere che stia registrando tutto. Lei è una donna vile e tossica. Spero che Re Carlo abbia detto a Harry di non farla andare al funerale”, uno dei commenti più sprezzanti. PageSix ha raccolto in esclusiva la testimonianza di un insider che, con fermezza, smonta tutte queste assurde considerazioni: “Questo è folle e in realtà dannoso per lei. Naturalmente non indossava un microfono”.