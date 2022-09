Oltraggio a sua Maestà. Una donna è finita in manette per aver tenuto in mano un cartello anti-monarchico mentre una folla di centinaia di persone attendeva la bara della Regina Elisabetta II fuori dalla cattedrale di St Giles, a Edimburgo. Secondo le ricostruzioni della polizia scozzese, la manifestante 22enne aveva cominciato a protestare poco prima della proclamazione di Re Carlo III e, stando al Mirror, non sarebbe il primo episodio: negli scorsi giorni, infatti, sono stati rimossi altri cartelli che insultavano la famiglia reale.“Una donna di 22 anni è stata arrestata fuori dalla cattedrale di St Giles, a Edimburgo, domenica 11 settembre 2022 per aver violato il momento pacifico”, ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine. Proprio oggi, Re Carlo III e la Regina consorte, Camilla, giungeranno nella capitale scozzese per una cerimonia alla cattedrale di St Giles; poi ritorneranno subito a Londra, dove la salma di Elisabetta II sarà esposta fino al 19 settembre, giorno del funerale presso l’Abbazia di Westminster. L’evento, a cui parteciperanno numerosi leader mondiali, sarà sorvegliato da migliaia di agenti e su Londra verrà disposta una no-fly zone.