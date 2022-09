È stato paparazzato con il suo fidanzato, Alessandro Cecchi Paone e da lì si è scatenato “il finimondo”. Simone Antolini, 23 anni, si è raccontato al Corriere della Sera. Le foto uscite sul settimanale Chi che lo ritraggono in barca con il conduttore 60enne lo hanno fatto finire nel mirino dei commentatori social ma anche delle persone che vede ogni giorno: “Vicini, persone che vedo tutti i giorni, hanno scritto cose orribili, che mi hanno fatto male. Sono gli stessi che, per anni, ho servito al bancone. Oggi, in attesa di laurearmi, curo contabilità e amministrazione della ditta agricola di mio papà, conosco tutti e mi conoscono tutti: non mi aspettavo reazioni simili nella mia stessa comunità. Fra l’altro, è stato scritto che ho 26 anni, invece, ne ho 23 e su questo ci sono state speculazioni assurde”. Antolini studia Scienze Giuridiche ma dà anche una mano nell’alimentari di famiglia: “I commenti degli sconosciuti non mi hanno disturbato, mi hanno fatto male quelli di persone che possono essere i genitori dei miei amici, dei miei compagni di scuola, di cui potrei essere il figlio. Fino a qualche giorno fa, ero amato da tutti, credo apprezzato come ragazzo grazioso e gentile, di punto in bianco mi sono trovato a fare i conti con gente passata dallo stimarmi allo schifarmi. Uno mi ha chiesto: almeno, ti paga bene?”. Antolini racconta di come in molti lo abbiano tacciato di essere un ‘cacciatore di notorietà’ ma precisa di aver fatto un provino per un film, provino che poi si è rivelato in piena scia #metoo. L’amore con Cecchi Paone? “Mi fa stare bene ed è quello che importa. Sono totalmente perso di lui. Da quando è entrato nella mia vita, mi sento sicuro di quello che sono, ha risvegliato in me l’interesse per arte, scienza, storia. Posso ascoltarlo per ore e questo mi ha spinto a concentrarmi il doppio sullo studio. Ha aggiunto alla mia vita la voglia di essere migliore“. Anche lui, come Cecchi Paone, ha avuto una fidanzata per 4 anni e “con molti dubbi”: “La similitudine di esperienze mi ha spinto a seguirlo sui social”. E ora? “Ho trovato la mia serenità e voglio tenermela stretta”, le parole di Simone.