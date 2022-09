Come verranno divisi tra i figli e i nipoti i 530 milioni di sterline che Elisabetta II lascia in eredità? Il principe Harry non avrà un centesimo di pound. Sono queste le rivelazioni dei tabloid inglesi dopo la morte della regina. Che già titolano così: “La vendetta di Elisabeth”. La cifra che la sovrana lascia ai familiari, stimata da Forbes, è da capogiro. Ed è solo una minima parte del valore totale della monarchia britannica: 88 miliardi di dollari. Ma ad Harry, il ragazzo ribelle che se ne è andato con Meghan Markle a vivere negli States rinunciando alla Corona, non andrà proprio nulla. Il duca di Sussex è stato l’ultimo a presentarsi a Balmoral dove tutti stavano già rendendo omaggio a nonna Elisabetta appena mancata, un’ora e mezza dopo che Buckingham Palace aveva diffuso la notizia della sua morte. E’ stato anche il primo a lasciare la dimora scozzese la mattina seguente. Solo nel suo dolore, in abito scuro e con l’espressione “di pietra”, come l’ha descritta il Sun. E Meghan? Lei non c’era: “Non sarebbe stata accolta bene”, ha sottolineato la Bbc.

Ora è arrivato il momento di aprire il testamento. Che però per prassi della Casa Reale resterà segreto per 90 anni. Così stabilisce la legge inglese. E, lo raccontano Star e International Business Time, la Regina avrebbe modificato le sue ultime volontà lo scorso agosto, togliendo al secondogenito di Carlo e di Lady Diana ogni beneficio. Altre fonti vicine alla Casa reale parlano addirittura di un’esclusione rivolta anche ai loro figli: Lillibeth Diana, nata nel 2021, e Archie, nel 2019. Adesso è sembrato molto formale l’atteggiamento di Re Carlo III. Nel suo primo discorso pubblico nel Regno Unito e nel Commonwealth ha espresso sostegno alla coppia durante il suo primo discorso pubblico dopo anni di tensioni: “Voglio anche esprimere il mio amore per Harry e Meghan mentre continuano a costruire le loro vite all’estero”. Molti le hanno interpretate come parole diplomatiche. Ma anche un invito a restarsene fuori dal Regno Unito.

Harry e Meghan hanno scavato un solco con la monarchia durante gli ultimi anni di Elisabetta. Hanno abbandonato i doveri regali trasferendosi in California. Si sono dimessi da senior members della famiglia reale in modo clamoroso. Poi la situazione è precipitata. L’intervista concessa in esclusiva a Oprah Winfrey raccontava di razzismo nei confronti di Meghan nella Casa Reale. C’erano volute tutte le arti diplomatiche della Regina per ricomporre la crisi. Entrambi erano stati scusati e in qualche modo perdonati pubblicamente. Avevano poi partecipato al Giubileo di platino di giugno. Ma senza potersi affacciare dal Balcone di Buckingham Palace. Determinata, ferma, e al tempo stesso comprensiva e conciliante, Elisabetta II nei suoi 70 anni di regno è stata abile amministratrice per gestire l’istituzione reale, navigando tra decisioni ponderate e pubbliche relazioni. L’istituzione che il padre, Re Giorgio, definiva “farm”, azienda.

L’eredità vede in ballo non solo i milioni di dollari Che Elisabetta II, ma anche gli 85 milioni che ricevette alla morte della Regina Madre, Elizabeth Bowes-Lyon, e in 12 milioni avuti dopo la scomparsa del consorte principe Filippo duca di Edimburgo. Infine i 300 gioielli di proprietà personale della Regina che, secondo altre indiscrezioni, andrebbero solo a Kate Middleton, moglie del principe William, e alla loro figlia Charlotte. Preziosi che lei indossa nelle immagini di tutta una vita. Sono rubini, diamanti, perle e ori da fiaba. Ma soprattutto sono appartenuti a lei. La Regina dei due Secoli. La donna che a soli 26 anni ha promesso di servire il suo popolo. Harry ora potrebbe rimanere nel Regno Unito durante il periodo di lutto. Forse sarà solo. Di Meghan non si sa ancora se parteciperà ai funerali della Regina con il marito.