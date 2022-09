Nonostante il cordoglio del mondo e la tristezza dei sudditi, la morte della regina Elisabetta ieri ha scatenato la reazione di qualche anti monarchico. È accaduto nel piccolo villaggio Muir of Ord, nella Scozia nord-orientale, dove si trova il Jaki Fish and Chip Shop, come riporta il Daily Mail. La proprietaria del ristorante, la signora Pickett, ha festeggiato il lutto a modo suo su TikTok. Nelle immagini si vede l’anti-monarchica con una bottiglia di prosecco in mano mentre esprime tutta la sua gioia per la scomparsa della sovrana. Da un lato teneva la bottiglia e dall’altra una lavagnetta con su scritto: “La lucertola Liz (diminutivo del nome Elizabeth; ndr) è morta e il London Bridge è caduto”.

Apriti cielo. Passata qualche ora il ristornante è stato preso d’assalto da qualche lancio di uova, fischi e molte proteste dei residenti, che hanno anche scritto recensioni terribili e insulti online sul ristorante: da “non ci appartieni, vogliamo che te ne vada”, “Ignorante spero sinceramente che fallisca” a “spero che tu rimanga senza lavoro”. La polizia è stata chiamata a disperdere la folla ed è stata costretta a chiudere il negozio per garantire l’incolumità della proprietaria. Il video è stato rimosso dalla signora Pickett, ma ormai era troppo tardi.