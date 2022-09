Il mondo intero è in lutto per la morte della Regina Elisabetta. La Sovrana inglese si è spenta ieri 8 settembre, all’età di 96 anni. Un’infinità di tweet con hashtag #QueenElizabeth (1.6 milioni nel momento in cui scriviamo) ha riempito la piattaforma social. Tra i tanti messaggi di gente comune, anche quelli di alcune star della musica, del cinema e della televisione britannica. Da Elton John, che ha scritto: “La regina Elisabetta è stata una parte enorme della mia vita dall’infanzia fino ad oggi, e mi mancherà molto. Insieme al resto della nazione, sono profondamente rattristato nell’apprendere la notizia della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta. È stata una presenza ispiratrice e ha guidato il Paese attraverso alcuni dei nostri momenti più grandi e più bui con grazia, dignità e un genuino calore premuroso”. Più sintetico, invece, Paul McCartney: “Dio benedica la Regina Elisabetta II. Possa riposare in pace. Lunga vita al re”. E ancora Mick Jagger che, ricordando anche un aneddoto della propria infanzia, ha commentato: “Per tutta la mia vita Sua Maestà, la regina Elisabetta II, è sempre stata lì. Da bambino ricordo di aver visto i momenti salienti del suo matrimonio in tv. La ricordo come una bellissima giovane donna, fino a diventare la tanto amata nonna della nazione. Le mie più sentite condoglianze vanno alla famiglia reale”. Un lungo messaggio è arrivato da parte dei Duran Duran: “Sua Maestà la regina ha guidato il Regno Unito più a lungo di qualsiasi altro sovrano britannico. Ha dedicato la sua vita alla gente e ha dato un esempio straordinario al mondo durante il suo regno. Ha visto cambiamenti che vanno al di là di quanto chiunque di noi possa immaginare. Ha affrontato diverse sfide, più volte. La sua vita è stata straordinaria da tanti punti di vista. Mancherà a tutti e le siamo grati per l’incredibile servizio che ha reso al popolo della Gran Bretagna e ai paesi del Commonwealth”. Infine hanno concluso: “Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia reale. La sua morte pone fine a un capitolo lungo e unico nella storia del Regno Unito e del mondo“. Cordoglio anche da parte di J.K. Rowling, autrice di Harry Potter: “La maggior parte dei britannici non ha mai conosciuto un altro monarca, quindi è stata un filo conduttore per tutta la vita. Ha fatto il suo dovere con il Paese fino alle sue ore di morte, ed è diventata un simbolo duraturo e positivo della Gran Bretagna in tutto il mondo. Si è guadagnata il suo riposo”. Infine Helen Mirren, che ha interpretato Elisabetta II in The Queen, ha scritto su Instagram: “Sono fiera di essere una elisabettiana. Piangiamo una donna che, con o senza corona, è stata l’epitome della nobiltà”.

