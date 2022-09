Fino all’ufficialità nel tardo pomeriggio di ieri 8 settembre, erano state numerose le indiscrezioni che circolavano sulla morte (allora presunta) di Elisabetta II. Tra le varie notizie, anche quella dell’arrivo dei figli e dei nipoti a Balmoral, dove si è spenta la (ex) Sovrana inglese. Inizialmente sembrava che anche Meghan Markle (la moglie del principe Harry) si stesse dirigendo in Scozia. Poi, invece, la notizia opposta: la duchessa di Sussex è assente. Il motivo? Non è noto, si era parlato di un “cambio di programma”. Stando a quanto riportato dalla BBC, l’attrice 41enne potrebbe non aver viaggiato a Balmoral con il marito per “paura di non essere accolta calorosamente” da altri membri della famiglia reale. Queste le parole dell’esperto reale Nicolas Witchell. Sarà davvero così? Impossibile a dirsi, si tratta solo di indiscrezioni, seppur plausibili. Cosa accadrà nella giornata di oggi?

Meghan è a Londra dov’è diretto anche il principe Harry, che ha già lasciato Balmoral. Il nipote di Elisabetta II è stato l’ultimo ad arrivare e il primo ad andare via (alle 8:20 di stamattina, ora locale). Intanto adesso i figli di Meghan e Harry – Archie e Lilibet – diventeranno a tutti gli effetti dei principi, dopo la scomparsa della bisnonna. Dunque si apre ina nuova pagina per la storia della monarchia inglese e, in fondo, del mondo intero. E Harry, arrivato all’aereoporto di Aberdeen e mentre stava salendo sull’aereo, ha appoggiato una mano sulla spalla di una donna membro del personale dello scalo. Un gesto di consolazione che non è passato inosservato e che è riportato dal Daily Mail. Tutti gli altri membri della famiglia reale sono ancora a Balmoral. Lui se n’è andato al mattino presto.