Il conto alla rovescia per il Grande Fratello Vip 7, al via dal 19 settembre prossimo, è ufficialmente scattato e il padrone di casa, Alfonso Signorini, scalda i motori raccontandosi in due diverse interviste. C’è quella “liturgica”, a Sorrisi e Canzoni, in cui per la prima volta rompe la tradizione e il conduttore posa solo con le due opinioniste – Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti – e non con l’intero cast che verrà ufficializzato nel corso delle prime due puntate (spoiler permettendo), riservando una sferzata polemica ad Adriana Volpe. E poi c’è quella più intima e personale, al Corriere della Sera, in cui rivela di essere single e parla di gossip (inclusa la gravidanza di Aurora Ramazzotti), omosessualità e del rapporto con la lirica.

SIGNORINI SPIEGA PERCHÉ NON HA RIVOLUTO ADRIANA VOLPE – Ci sono i nomi certi, Giovanni Ciacci e Pamela Prati, e poi c’è una nebulosa di indiscrezioni sul cast del GFVip7: nel mezzo, un punto fermo lo ha messo Alfonso Signorini a Tv Sorrisi e Canzoni. «Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono dai mondi più disparati. Gente poco nota ma che ha una storia ed una background importante che calza a pennello con il Gf Vip. Ci sarà anche un mondo mai raccontato in un reality nella sua quotidianità», spiega. Poi rivendica la scelta di non riconfermare Adriana Volpe e per la prima volta spiega il perché: «L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità perché mi divertivo molto, ma questa rivalità finiva per creare in studio, una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva». Ecco perché ha voluto Orietta Berti: «L’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno, era una partner leggera, rappresentata da Orietta e dal suo mondo. L’avevo vista nel programma ‘Ora o mai più’: quando serve non si fa mettere i piedi in testa e se qualcosa non le piace lo dice».

IL GOSSIP, LA GRAVIDANZA DELLA RAMAZZOTTI E LA SORDITÀ – Nella lunga intervista al Corriere della Sera parla invece a ruota libera, a cominciare dal gossip, di cui è uno dei “re” indiscussi. Così è inevitabile partire dall’indiscrezione lanciata da Chi, il settimanale che dirige da 16 anni («ne sono gelosissimo, controllo tutto anche le didascalie»), la gravidanza di Aurora Ramazzotti. Si è arrabbiata? «Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima». Poi svela che la copertina più venduta di quest’anno è stata quella sulla separazione Totti-Blasi, mentre il record di sempre («800 mila copie vendute») è quella sul matrimonio Falchi-Ricucci. Ma oltre il gossip c’è di più, in particolare la musica lirica, visto che il 10 settembre debutterà con il Teatro Bellini di Catania alla regia della Cavalleria Rusticana a Vizzini, paese natale di Verga, di cui quest’anno ricorre il centenario. «La musica occupa una parte importantissima nella mia vita. Ogni giorno prendo due ore e mezzo di lezioni da un maestro di piano. Poi mi esercito per altre due», svela. Il Conservatorio lo frequentò da privatista grazie ad una piccola eredità lasciata dal nonno e da quel momento non ha più lasciato la musica, nonostante la quasi sordità. «A furia di ascoltare la lirica a tutto volume, le cuffie mi hanno rotto un timpano e a 35 anni ho dovuto cedere all’apparecchio acustico. Ma so distinguere benissimo un bemolle dal diesis».

L’OMOSESSUALITÀ E LA FINE DELLA STORIA CON PAOLO GALIMBERTI – Sempre al Corriere, il giornalista svela per la prima volta che è finita la sua storia con lo storico compagno Paolo Galimberti, imprenditore e politico di Forza Italia. «Dopo 18 anni, non stiamo più insieme. Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene». E aggiunge di essere single ma molto innamorato: «Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?». Quanto all’omosessualità, confessa che non gli piacciono i gay «rappresentati da certi media, la riduzione a macchietta. Ma difendo i Gay Pride come forma suprema di libertà». Così come si dice favorevole al DDL Zan e molto distante dalla politica: «Ho smesso di votare da un pezzo e lui (Silvio Berlusconi, ndr) lo sa». E proprio su Berlusconi rievoca la sera in cui morì sua mamma: «Mi ha tenuto la mano tutta la notte, conservo nel portafogli il biglietto che mi scrisse». E nega di essere il suo spin doctor: «Ma figuriamoci. La gente non crede che io a quell’uomo voglia bene davvero».

IL GFVIP 7, CIACCI E LA FRASE SULL’ABORTO – Sul finale della conversazione, c’è spazio anche per il Grande Fratello Vip, cominciando dalla scelta di avere Giovanni Ciacci come concorrente e di anticiparne la presenza con un’intervista in cui lo stylist ha confessato di essere sieropositivo. Questione di ascolti? Signorini precisa: «Serve per una questione di giustizia: fino a quest’anno erano esclusi dal regolamento». E torna anche sulle polemiche innescate da una sua frase, pronunciata durante la passata edizione del reality, in cui disse “noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”. «Sono incavolato ancora adesso per come è stata decontestualizzata. Era l’una e un quarto di notte, stavo parlando con Giucas Casella della “finta” gravidanza della sua cagnolina, disquisendo di pura cialtroneria», spiega. «Rivendico il diritto di dire che io sono contrario, e di lasciar dire a un altro che è favorevole».