Attimi di tensione e paura durante la diretta Twitch dello streamer Dankol83: sei spari, provenienti dalla strada, hanno terrorizzato i presenti e interrotto la trasmissione. È accaduto lo scorso sabato sera, mentre Dankol83 era in live con il programma ‘Streamer in vetrina’ da un locale nel quartiere di San Salvario, a Torino. Stando alle prime ricostruzioni, qualcuno avrebbe sparato in aria con una scacciacani, ma non sono ancora stati individuati i motivi del gesto. Le indagini sono aperte.