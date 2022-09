Oggi 4 settembre è il “Gemma Galgani’s Day”. Si tratta di una ‘celebrazione’ molto sentita sul web, che ogni anno la ricorda con ironia e leggerezza. Per chi non la conoscesse, Gemma Galgani è la dama del Trono Over di Uomini e Donne. Negli anni si è costruita un personaggio portatore sano di share (anche grazie all’aiuto dell’antagonista Tina Cipollari). Basti pensare che l’ultima edizione del programma condotto da Maria De Filippi ha raccolto in media 2.912.000 di telespettatori pari al 22,21% di share (non solo per merito di Gemma, certamente).

Ma torniamo al fatidico 4 settembre e andiamo dritti al punto. Questo giorno porta con sé un nome e un cognome: Giorgio Manetti, l’uomo con cui Gemma ebbe una meravigliosa storia d’amore che terminò bruscamente proprio il 4 settembre 2015. In quell’occasione Gemma, oggi 71 enne (e con un seno tutto nuovo), si strappò il cartellino con su scritto Gem, il nomignolo che le diede il suo amato. Pianti, disperazione, puntate su puntate ad asciugare lacrime e trattenere singhiozzi. “Questo è uno dei giorni più brutti – disse in quella occasione Gemma – riprenderò in mano la mia vita. Alla conclusione delle vacanze lui mi disse che da maggio a settembre non era cambiato tanto perché lui.. non era innamorato”. Bene, quel giorno è uno dei più significativi del talk dei sentimenti di Canale 5.

Pertanto il web lo celebra con meme e immagini divertenti, al limite del paradosso. “Come ogni anno celebriamo l’orribile 4 settembre. Lascia un cuore qui sotto in segno di rispetto“, ha scritto ironicamente la pagina Trash Italiano allegando una foto di allora di Gemma Galgani, con il viso corrucciato. E qualcuno ha commentato a tono: “Dovrebbe essere messo su tutti i libri di storia”.