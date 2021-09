Paura per Martina Miliddi, la ballerina sarda che ha partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nei giorni scorsi è finita in ospedale, così come spiegato da lei stessa sui social. “Scusate dell’assenza. Sto leggermente meglio. Mi sono fatta controllare e ora abbiamo trovato la cura giusta”, ha fatto sapere Martina su Instagram. “Va molto meglio. Nulla di preoccupante, abbiamo fatto dei controlli perché sono stata male. Ho avuto una piccola caduta oggi e sono andata al pronto soccorso per fare degli accertamenti per essere sicura di tutto quanto. Non stavo mangiando e bevendo“, ha continuato lei. E ancora: “Mi hanno aggiunto cortisone e antibiotico perché ho avuto una forte infiammazione alla gola. Ora cerchiamo di capire se con questa cura riusciamo a sgonfiare tutto”.

Poi è tornata a parlarne, a distanza di ore: “Sto molto meglio, il cortisone fa miracoli”, ha scritto in una Instagram story pubblicata ieri 3 settembre. Durante la serata si è divertita in un locale insieme a Rosa Di Grazia, ex compagna del talent show di Canale 5 nonché amica che le è stata accanto in questi giorni difficili.