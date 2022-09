“Abbiamo verificato le registrazioni audio”. Così Novella2000 si difende dopo le parole di Franco Bortuzzo, padre dell’ex gieffino Manuel. Andiamo con ordine. Come riportato da Fanpage, il signor Franco era tornato a parlare dell’esperienza del figlio nella Casa più spiata d’Italia: “[..] Il Grande Fratello Vip non era la trasmissione giusta per lui. A Manuel non è piaciuto molto. Probabilmente lo vedremo in altri programmi. Ospite per interviste, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino a ora”, aveva detto al giornale di Roberto Alessi. Poi, in un altro passaggio su Lulù Selassié (ex fidanzata di Manuel, il quale adesso vive una nuova storia d’amore), Franco l’aveva definita una “coinquilina” del figlio.

Le dichiarazioni avevano fatto il giro del web e ora, via Instagram stories, Bortuzzo senior ha deciso di sfogarsi: “False interviste distorte da passaggi di parole tra articoli vari non veritiere. Ma quando finirete la crociata nei nostri confronti? Credo ci sia un limite a tutto. Fatevi una ragione di vita e godetevela. Rispetto e non alimentate odio inutile”. A chi si stava riferendo in particolare? “Spiace molto che dopo l’ultima intervista a Franco Bortuzzo uscita su Novella, il papà di Manuel abbia espresso contrarietà per come le sue parole sono state riportate dal settimanale – si legge in un articolo di Novella2000 pubblicato ieri 1 settembre -. Quell’intervista

è apparsa su molte altre testate finendo in un vortice di voci che possono averla distorta. Certo, a travisare le dichiarazioni di Bortuzzo non può essere stata proprio Novella, che ha verificato più volte le registrazioni audio con il materiale andato in stampa”.

Infine la testata ha concluso: “Novella, nella persona del direttore Roberto Alessi, si è immediatamente messa in contatto con Bortuzzo. Chiedendogli se desiderasse ulteriore spazio per rettificare qualcuna delle sue precedenti esternazioni, il papà di Manuel ha però preferito non intervenire. Il nostro magazine resta ugualmente a disposizione, qualora le sue intenzioni cambiassero”.