Ha aspettato il primo settembre per sbarcare su TikTok. Parliamo di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è ufficialmente sulla piattaforma più amata dai giovanissimi (ma non solo da loro, da chi frequenta il social del momento). Solo qualche giorno fa aveva annunciato che presto sarebbe approdato su TikTok, salvo poi farsi attendere. Quindi l’esordio del politico 85enne, nella mattinata di oggi. Sorriso smagliante e le prime parole: “Ciao ragazzi, eccomi qua! Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok”. Poi Berlusconi ha aggiunto: “Su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni e il 60% di voi ha meno di 30 anni. Soffro di un po’ d’invidia ma mi faccio ugualmente tanti complimenti. Per questo ho voluto aprire questo canale, per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia, al sottoscritto e che vi riguardano da vicino. Parleremo e discuteremo, quindi, del vostro futuro. Vi racconterò di come vogliamo rendere l’Italia un Paese che possa darvi nuove opportunità e la possibilità di realizzare i vostri sogni. Vi parleremo di attualità e dei punti principali del nostro programma, soprattutto quelli che vi riguardano da vicino come la detassazione e la decontribuzione per le imprese che vi assumeranno”. “Quindi, a presto e ancora ciao su TikTok”, ha concluso con tanto di movimento di testa, come ad accennare una coreografia. Il tutto condito da una buona dose di “corsivoe”. Il video, che nel momento in cui scriviamo è a 1.7 milioni di visualizzazioni, conta più di 10.000 commenti. “Daje Silvio, portace a tope“, il commento ironico di un utente (quasi 13.000 like). “Portaci la Champion“, “Io voglio i balletti“, “Pensavo di averle viste tutte…“, le parole dei follower (già più di 100mila). Gli manca solo la spunta blu del “profilo verificato” e poi è fatta.