Per molte persone l’estate è l’occasione anche per recuperare un po’ di sonno arretrato. Tra i tanti che approfittano dei giorni di vacanza per farsi delle sane pennichelle pare ci sia pure Chiara Ferragni, protagonista di un video che riassume i momenti più “rilassanti” delle ultime settimane. Il marito Fedez condivide sui social una clip in cui l’influencer prende sonno ovunque si trovi: sul divano, sul lettino, in macchina e persino in discoteca. Quando si accorge di essere ripresa, la Ferragni fa bonariamente il dito medio al consorte, e sotto il post commenta: “Come sempre una mamma riposata”. Viene da pensare, dunque, che i piccoli Leone e Vittoria la tengano molto impegnata anche in vacanza. Il video ha fatto il pieno di like e commenti, e in molti osservano che non è estate senza la Ferragni che si addormenta ovunque capiti.