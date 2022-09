Un amore così grande quello di George Clooney per il lago di Como, tanto che l’attore starebbe pensando, per ospitare gli amici che ogni anno gli fanno visita, di comprare un’altra casa dopo Villa Oleandra, la residenza estiva dove trascorre le vacanze oltre all’adiacente Villa Margherita. Questa volta gli occhi del divo di Hollywood si sarebbero posati su un’abitazione a Bellagio. A rivelarlo è La provincia di Como, secondo cui Clooney sarebbe interessato a un appartamento di via Lungo Lario Manzoni. Meno appariscente di Villa Oleandra, ma pur sempre di gusto e a cinque stelle. “Una persona a modo, è venuto a visitare l’appartamento a inizio della scorsa settimana e ha fatto i complimenti per la posizione dell’abitazione e la splendida vista del lago”, racconta al giornale il proprietario dello stabile, Simone Molinari.