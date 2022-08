Da “seduttore seriale” a marito e papà modello. Dopo aver incarnato per anni l’archetipo del calciatore playboy, Bobo Vieri ha “messo la testa a posto”. A fargli cambiare vita è stato prima l’incontro con Costanza Caracciolo – non si è mai allontanato troppo dallo stereotipo di bomber/velina – e poi la nascita delle sue due figlie. “Stella e Isabel, le nostre bimbe, mi hanno insegnato la pazienza. Mai stato paziente un secondo in vita mia”, confessa al Corriere della Sera. Al quale racconta com’è nata la storia con l’ex velina di Striscia la notizia, incontrata a 44 anni dopo la fine di una relazione. “Mi sono detto: stai da solo, divertiti un po’, vai a vivere con due o tre amiche. Costanza la conoscevo da anni, non era mai successo niente, poi comincia un gioco: io do il voto alle foto che lei posta su Instagram. Voti alti. Clic”, rivela.

Dal virtuale al reale il passo e breve: dopo tre mesi decidono di fare un figlio e cinque anni dopo sono una coppia stabile e felice. Il Bobo re del gossip e della movida estiva non c’è più, ora è un bomber a riposo che si commuove per un bacio delle figlie. “Stamattina Stella è entrata in camera: papà e mamma, vi amo tanto, ha detto. Mi stavo facendo la barba: giù lacrime!“, confessa svelando il suo lato più tenero. La fama di donnaiolo impenitente è roba da archivi della cronaca rosa: “Mi sono divertito, non lo nego ma quella vita lì è finita!”. Lo switch è arrivato con Costanza Caracciolo, grazie alla quale ha capito di essere pronto per una relazione stabile e dei figli. “In meno di due anni sono arrivate due bambine che sono la più grande gioia della mia vita, altro che i gol. Ringrazierò Coco per sempre per avermi dato una famiglia così bella”, ammette. Oggi Vieri è tutto casa, famiglia, Bobo Tv (“200-300 mila spettatori a puntata. Siamo sbarcati nei teatri: abbiamo richieste da tutta Italia e parte dell’Europa”) e paddle, che definisce un rimbambimento totale. “Una sfida che ci prende la testa. Ti diverti e sudi. Ronaldo è venuto da Ibiza a Formentera per giocare con noi: le mogli fuori a cena e noi in campo dalle dieci e mezza a mezzanotte, come degli scemi. Insulti, offese, gente che prende l’aereo per non saltare la partita”.