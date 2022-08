Potrebbe essere rottura tra Sylvester Stallone e Jennifer Flavin. Nessun pettegolezzo, né dichiarazioni pubbliche, ma un chiaro indizio. L’attore di Hollywood, infatti, avrebbe cancellato il tatuaggio del volto della moglie dal proprio bicipite, coprendolo con l’immagine del suo cane, un bullmastiff. E non solo. Flavin ha smesso di seguire Stallone su Instagram e, sul suo profilo, ha condiviso un’immagine in cui abbraccia le tre figlie. A corredo un pungente messaggio: “Queste ragazze sono la mia priorità. Nient’altro conta. Tutte e quattro per sempre”.

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin, 22 anni più giovane della star, sono convolati a nozze nel 1997 e hanno tre figlie: Sophie Rose (classe 1996), Sistine Rose (1998) e Scarlet Rose (2002). Con la precedente moglie, l’attrice Sasha Czack, l’interprete di ‘Rocky’ aveva concepito Sage, morto nel 2012 a causa di un arresto cardiaco, e Seth. Nel frattempo, l’addetta stampa di Stallone ha cercato di placare gli animi incandescenti, soprattutto sui social, raccontando di un presunto malinteso su un aggiornamento fallito del ritratto della moglie sul braccio. “Il signor Stallone intendeva aggiornare l’immagine del tatuaggio di sua moglie Jennifer, ma i risultati sono stati insoddisfacenti e, sfortunatamente, irrisolvibili”, ha spiegato Michelle Bega. Per questo motivo, secondo l’addetta stampa, l’attore sarebbe dovuto correre ai ripari e coprire l’immagine originale con un tatuaggio del suo cane, Buktus. “Il signor Stallone ama la sua famiglia. La famiglia Stallone sta attualmente girando insieme un reality show che presto debutterà in streaming”, ha poi aggiunto Bega.

A luglio, l’attore aveva accusato il produttore Irwin Winkler di non avergli reso abbastanza degli incassi provenienti dai film di ‘Rocky’. In un post su Instagram, raffigurando Winkler come un serpente, la star, autore, interprete e regista di diversi episodi, aveva chiesto una parte dei soldi che gli spettano: “Voglio ricevere almeno un poco di quel che è rimasto dei miei diritti prima che vadano solo ai tuoi figli”, aveva tuonato.