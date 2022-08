Nicolò Zaniolo e i suoi (presunti?) flirt: abbiamo perso il conto. Adesso, come riportato anche da Repubblica, ci sarebbe una nuova donna nel suo cuore. Qualcuno la riconoscerà per aver partecipato di recente a Uomini e Donne in veste di corteggiatrice. Si chiama Chiara Rabbi, ha 26 anni ed è di Roma. Scelta dal tronista Davide Donadei, la loro storia è (già) finita. Che ci sia di mezzo proprio il calciatore giallorosso? Chissà. Non mancano, infatti, i suoi ‘like’ sotto ad alcuni scatti che Chiara pubblica abitualmente su Instagram, dov’è seguita da 276mila persone con il nickname @chiara_geme. E lei ricambia. Non solo. Non smentisce neanche il pettegolezzo. Anzi, in qualche modo, lo alimenta. Un fan, infatti, le ha scritto sotto ad una foto: “Dai che Zaniolo è ad un passo da te! E come ti cambia la vita?“. Quindi lei ha replicato: “A me o a lui?”, aggiungendo poi una risata. Tanto è bastato a far pensare che, forse, qualcosa di vero ci sia. Intanto il calciatore 23enne ha rassicurato tutti i tifosi dopo l’infortunio alla spalla durante il match Roma-Cremonese di ieri 22 agosto. “Per tutti i gufi che speravano qualcosa di grosso… ci vediamo tra tre settimane“, ha scritto lui via Instagram story.