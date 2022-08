Viene colpita da un fulmine in spiaggia, ma i medici la salvano. Una donna britannica di 48 anni è stata colpita da un fulmine mentre scappava da un temporale su una spiaggia croata ed è stata “riportata in vita” dopo che il suo cuore si era fermato. È il Daily Mail ad aver scovato la news. Il tabloid inglese sostiene che il fulmine abbia colpito la signora nella spiaggia di Kasjuni, a Spalato, in Croazia, e le abbia scaricato addosso un’ondata enorme di energia attraverso la collana che indossava. La signora è stata salvata dalle rapide manovre di un medico che stava assistendo a un incidente in bicicletta accaduto a pochi metri di distanza durante un triathlon. Ora la donna inglese si trova in gravi condizioni in un reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Spalato. La dottoressa Sandra Stojanovic Stipic, del KBC Hospital, che sta curando la donna, ha dichiarato al MailOnline: “La donna è in coma medico e la monitoriamo continuamente. È stata molto fortunata quando il fulmine ha colpito la sua testa e la collana ha preso l’energia attraverso il suo corpo. Al momento è in fase di ventilazione e nei prossimi giorni effettueremo una risonanza magnetica per verificare le condizioni del suo cervello e se ci sono danni neurologici”. Le condizioni della donna rimangono comunque molto gravi: “Il lavoro dei primi soccorritori è stato fantastico, l’hanno massaggiata ed è ricominciato, non c’era battito cardiaco ma hanno funzionato, il problema ora è vedere cosa è stato danneggiato al cervello e al sistema nervoso”.