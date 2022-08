Gaia Nanni, attrice, ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino nella quale, rispondendo a una domanda sul suo ‘rifuggere dagli stereotipi‘ nei personaggi che interpreta al cinema e in teatro, ha risposto: “Pesco nel grandissimo supermarket dei dialetti, delle miserie umane, delle età, delle estrazioni sociali, in una ricca antropologia culturale che mi permetta di stare lontano da Mirandolina o dalla quarta amante di Christian De Sica in Vacanze di Natale“. Non un complimento per l’attore che non è stato affatto zitto, anzi. Con un post su Instagram ha ribattuto: “Gaia Nanni dice che rifugge da me e dalle Vacanze di Natale. ‘Ma chi te conosce, ma chi te vo Gaia Nanni'”. Zan zan: una battuta che ha dato il via a una girandola di risate e commenti di apprezzamento sul profilo di De Sica.

