È tempo di reunion per il cast di ‘The O.C’. Melinda Clarke, interprete di Julie Cooper, si è incontrata a Charleston (Carolina del Sud) con Mischa Barton e Tate Donovan, i quali hanno recitato nei ruoli della figlia Marissa e dell’ex marito Jimmy. Il selfie degli attori è già virale, complice il grande successo che la serie ha riscosso all’inizio degli anni 2000. Sebbene il primo episodio sia stato trasmesso in America nel 2003 (in Italia un anno dopo) e le stagioni siano solo quattro, le repliche conquistano ancora milioni di telespettatori. I tre hanno documentato l’incontro con un autoscatto che Clarke ha condiviso sui social: “È successo! Reunion della famiglia Cooper! Rivedere questi due mi ha riempito il cuore”, ha scritto a corredo dell’immagine, ricevendo subito migliaia di like. Tra i commenti, Mischa Barton e Tate Donovan si sono detti felici di aver ritrovato i colleghi: “Foto di famiglia, è così bello ritrovarsi”; “Molto bello rivedervi”. Anche Rachel Bilson, interprete di Summer Roberts nella serie, è voluta intervenire: “Questo è uno scoop dei Coop. Amo questi tre volti”.

Non è la prima volta che Clarke rivede gli attori con cui ha lavorato sul set di ‘The O.C’. Negli ultimi giorni, infatti aveva condiviso degli scatti con Kelly Rowan, sua cara amica nella serie nei panni di Kirsten Cohen, e con Autumn Reeser, interprete di Taylor Towsend.