Sono passate diverse settimane dal giorno in cui il cantautore romano Ultimo ha deciso di prendersi una pausa dai social. Il news feed del cantante è fermo al primo agosto, data di pubblicazione dell’ultimo post. Reduce dal successo del tour negli stadi completamente sold out e dal concerto evento tenuto il 17 luglio al Circo Massimo, Niccolò ha scelto di staccare la spina. Per poterlo fare al meglio si è dovuto anche privare delle distrazioni lavorative e non, tra cui anche il suo smartphone. Ultimo nella giornata di ieri è riapparso su Instagram con una storia che ritraeva le 70mila persone in sua compagnia al live romano. A corredo ha pubblicato una giustificazione relativa a questa lunga assenza. “Sto bene” – scrive Ultimo – “Sono venti giorni che non faccio una storia, mica due anni. Avete presente l’uso giornaliero del telefono? Dove ti dice quanto lo usi? Devo portarlo a 20/30 minuti al giorno”. Una missione che il cantautore sembra voler portare seriamente a termine. Il motivo, scontato, è principalmente uno: dedicarsi il più possibile a famiglia, amici e alla fidanzata ventiduenne Jacqueline Luna Di Giacomo (figlia di Heather Parisi). Con lei Niccolò ha deciso di staccare la spina prima a Ibiza e poi a Formentera, dove è stato avvistato divertirsi e godersi le gite in barca. Ultimo, sempre attraverso il suo Instagram, ha poi voluto fare una riflessione con i suoi followers: “Non voglio fare il figo, quello che vuole vivere senza telefono, ma è un dato di fatto… senza questi cosi si vive meglio. Staccate! Noi comunque ci sentiamo presto”. Un silenzio (più che doveroso dopo un periodo così intenso) che porta i fan a pensare all’arrivo di novità musicali. La concentrazione ora è riservata per gli impegni estivi televisivi e il tour 2023 negli stadi annunciato in occasione della seconda data di San Siro (e ultima data del tour). L’appuntamento con Ultimo, ad ora, è per il 2023: il 7 e 8 luglio allo Stadio Olimpico a Roma e il 17 e 18 luglio al Meazza di Milano. A sei ore dall’apertura delle vendite i numeri sono schizzati alle stelle: sono oltre 100mila i tagliandi venduti. A questi eventi però il telefono alla mano è d’obbligo. E Ultimo questo lo sa bene.