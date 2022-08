La Cina adotterà “misure ferme e potenti per salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale” in risposta alla missione a Taipei della delegazione del Congresso Usa guidata dal democratico Ed Markey, a 12 giorni da quella fatta dalla speaker della Camera Nancy Pelosi. E’ il commento del portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, per il quale “alcuni politici negli Usa agiscono in collusione con le forze separatiste dell’indipendenza di Taiwan, cercando di sfidare il principio della ‘Unica Cina’, ma sono destinati al fallimento”. La riunificazione della Cina e’ “una tendenza storica irresistibile e l’indistruttibile volontà comune del popolo cinese”. esorta gli Stati Uniti a rispettare i suoi impegni e a gestire “le questioni relative a Taiwan in modo prudente e corretto”, evitando “strade sbagliate che falsificano, svuotano e distorcono il principio della Unica Cina” e di minare “la pace e la stabilita’ attraverso lo Stretto di Taiwan” ha concluso Wang.