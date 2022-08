I Cugini di Campagna tornano a far parlare di se. Secondo quanto riporta Novella 2000, diversi utenti hanno segnalato l’invettiva di Ivano Michetti, fratello gemello di Silvano, che durante un recente concerto del gruppo si è lasciato scappare gravi offese nei confronti di alcuni ex naufraghi della sedicesima edizione de l’Isola Dei Famosi. Ricorderete infatti la presenza nel cast anche di Silvano Michetti e Nick Luciani: il primo squalificato al suo arrivo per una presunta frase blasfema e il secondo eliminato in semifinale al televoto con Mercedesz Henger. Tra una canzone e l’altra Ivano Michetti, chitarrista e leader del gruppo, non perde occasione per tirare frecciatine ad alcune “nemiche”. La prima a beccarsi frasi fuori luogo è Guendalina Tavassi: in un video che circola sui social lo si vede riferirsi a lei con insulti ed epiteti infelici: “…Edoardo, il fratello di una famosissima baldra**a… Fratello della grande Guendalina. ‘Ma chi è, una pornostar?’ ho pensato. Non la conoscevo…”.

Non è tutto: “All’Isola erano in tanti a recitare, hanno fatto le loro combriccole o contro Nick o a favore di altri naufraghi, e questo aspetto dei reality non mi piace. Per non parlare del fatto che a livello di notorietà, chi c’era di effettivamente noto, lì? Si basava tutto su… Guendalina o quell’altra che aveva fatto l’Isola già due volte”, ha detto ancora. Per poi concludere: “Gli unici veramente popolari potevamo essere noi dei Cugini, infatti i fan hanno seguito le nostre vicende. Per il resto do ragione a Maurizio Costanzo, che ha detto che se è l’Isola dei Famosi qualche famoso dovrebbe esserci. La funzione dei reality invece è un’altra, quella di rilanciare qualcuno che ha perso popolarità, la gente se ne ricorda e magari si guadagna una parte in un film o in altri programmi”.

Nel corso della serata altre frecciatine sono state rivolte anche nei confronti di Carmen di Pietro e del figlio Alessandro, anch’essi partecipanti della stessa edizione del reality di Canale5. La stessa influencer Deianira Marzano, sempre attenta e ben informata, ha preferito non condividere sui social il video completo a causa della gravità delle parole utilizzate: uscite del tutto fuori luogo che hanno scosso le fanbase dei personaggi coinvolti e non solo. Un’edizione quella di quest’anno al quanto turbolenta, con numerosi screzi tra i naufraghi.