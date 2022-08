Hanno conquistato tutti per la loro attitudine rock, eppure ora i Maneskin si danno alla musica neomelodica. In realtà non proprio, però Damiano David, leader della band, in queste ore sta spopolando su TikTok grazie a un video nel quale interpreta “Tu tu tu ta ta ta”, brano del cantante partenopeo Kekko Dany. Nella clip si vede l’artista romano divertirsi durante un live mentre interpreta i versi di quella che sta diventando una vera e propria hit sui social e che dopo la cover realizzata da Damiano, sicuramente, avrà un’ulteriore spinta.