Un nuovo incendio, di grandi dimensioni, è divampato nella tarda mattinata di oggi, nella zona di Duino, sul Carso, nella zona dove nei giorni scorsi erano divampati altri e ben più grandi e pericolosi incendi. Intanto, precauzionalmente, dalle 12.30 circa è interrotto il traffico ferroviario nel tratto Monfalcone-Trieste e il raccordo autostradale in entrambi i sensi, sempre nell’area di Monfalcone. Sul posto sono già accorsi i vigili del fuoco che stanno operando nel tentativo di spegnere le fiamme, non lontane dall’autostrada A4. Oggi è giornata da bollino nero e c’è folla di turisti alla barriera autostradale del Lisert. Testimoni sul posto hanno riferito di aver visto fiamme alte alcuni metri. I tecnici stanno verificando la situazione per evitare che il rogo raggiunga l’autostrada. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, dalle ore 12.35 la linea Venezia-Trieste e Trieste-Udine è sospesa nel tratto fra Monfalcone e Bivio d’Aurisina. Il personale degli ultimi treni che sono transitati nella zona ha riferito di fiamme adiacenti la sede ferroviaria. Rfi ha fatto sapere che è stato attivato un servizio di autobus sostitutivo.

L’incendio è divampato poco dopo le 12.15 nell’area boschiva dietro l’area di servizio di Duino Nord. Autovie Venete, concessionaria tra l’altro dell’autostrada A4, ha allertato vigili del fuoco e polizia stradale che sono accorsi immediatamente sul posto. Il personale di Autovie ha fatto defluire i mezzi in sosta dall’area e interdetto l’entrata. Visto l’avanzare del fuoco ai lati dell’autostrada e la scarsa visibilità causata dal fumo Autovie – per garantire la sicurezza degli utenti della strada – ha proceduto a chiudere il tratto tra Sistiana e Monfalcone in direzione Venezia. In direzione opposta (Trieste) il traffico viene fatto momentaneamente defluire verso Monfalcone.

Elemento positivo nella vicenda è dato dalle previsioni meteorologiche: dal pomeriggio sono attese piogge.