Sono almeno dodici le vittime dell’incidente stradale avvenuto questa mattina su un’autostrada a nord di Zagabria: un pullman polacco, carico di pellegrini diretti a Medjugorie, in Bosnia-Erzegovina, è uscito fuori strada ed è finito in una scarpata ribaltandosi. Undici passeggeri sono morti sul colpo, il dodicesimo è deceduto in un ospedale di Zagabria. Altre 31 persone sono rimaste ferite, molte delle quali sono in condizioni gravi. Sul pullman, partito ieri da una cittadina nei pressi di Varsavia, c’erano 43 persone, inclusi due conducenti. Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incidente ma l’ipotesi più accreditata è quella del colpo di sonno di uno dei conducenti: l’uomo ha perso il controllo del mezzo proprio nell’affrontare una curva, come ha riferito il portavoce della polizia croata Matko Muric.