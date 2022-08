Storia finita tra Guendalina Canessa e Claudio Tommasini. L’ex concorrente del Grande Fratello era legata al giocatore di basket da due anni, ma ora ha deciso di interrompere la relazione. Come annunciato in una serie di stories su Instagram alla base di questa scelta c’è una diversa visione del loro futuro. “Era veramente una favola ma purtroppo ho dovuto tagliare, chiudere questo bellissimo libro. Una storia molto pulita, molto onesta, molto sincera, nessun tradimento né da parte mia né da parte sua“, ha raccontato Guendalina Canessa ai follower, mettendo quindi a tacere eventuali voci infondate sul perché siano arrivati a dirsi addio. Quindi la spiegazione: “Dopo due anni ho dovuto lasciarlo andare perché vuole dei figli tutti suoi e io no. Lo so che potrò sembrare magari egoista, io non sento questa necessità, non sento questo bisogno. Io avevo un sogno, sognavo una figlia femmina e quella figlia l’ho avuta. Quindi visto che non c’erano le basi per un futuro perché continuare a far perdere tempo in primis a lui e poi anche a me?“. La Canessa infatti è già mamma di Chloe (12 anni), nata dall’amore con l’ex tronista Daniele Interrante.