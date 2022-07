L’Atp 250 di Umago sta regalando solo gioie ai colori azzurri, dopo le semifinali del singolare con tre italiani su quattro e Jannik Sinner in finale, splendide notizie sono arrivate anche dal doppio maschile. Fabio Fognini e Simone Bolelli hanno trionfato nel doppio maschile contro Lloyd Glasspool e Harri Heliövaara. I due azzurri si sono imposti 5-7, 7-6 (10/7) dopo una grande rimonta. Il britannico e il finnico hanno avuto sette match point di cui sei consecutivi nel tie-break del secondo set dopo l’inziale 0-6. Nonostante l’ampio vantaggio non sono stati capaci di chiudere in loro favore l’incontro e il ligure e l’emiliano dopo aver vinto il secondo set si sono aggiudicati il super tie-break per 10-7. Per la coppia azzurra, alla vigilia testa di serie numero uno del torneo, è il quinto titolo in carriera, il secondo ad Umago dopo 11 anni.

“È stato probabilmente il nostro match più pazzo di sempre – ha detto Bolelli -, quando eravamo sotto 0-6 loro hanno sbagliato qualche palla ma noi siamo rimasti concentrati, abbiamo giocato bene. Sono felice di questa vittoria e del secondo titolo a Umago con Fabio”. Anche Fognini che a fine partita è stato festeggiato anche dalla moglie Flavia Pennetta ha sottolineato quanto sia stata incredibile la finale. “Abbiamo salvato sei match point di fila nel tiebreak, è lo sport. Grazie Simone per avermi fatto godere un altro titolo insieme qui a Umago dopo undici anni”.