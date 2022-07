I tanti appassionati de Il Commissario Montalbano hanno sicuramente in testa il giornalista di Rete Libera, Nicolò Zito con il quale Salvo condivideva alcune delicate informazioni. Era uno dei tanti personaggi interpretati da Roberto Nobile, che oggi il cinema italiano piange. L’attore è morto a 75 anni, a Roma. È Il Corriere della Città a dare la notizia. Attore amato dai grandi registi del cinema, da Tornatore a Olmi, con Nanni Moretti ha recitato in tre pellicole: Caro Diario, La stanza del figlio e Habemus Papam. Molti anche i ruoli in serie tv amatissime dal pubblico, non solo Monlbano ma anche Distretto di Polizia (dove interpretava Antonio Parmesan) e Don Matteo. Nobile era nato a Verona nel 1974.