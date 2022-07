Carla Gozzi torna all’attacco e questa volta lo fa con un video pubblicato su TikTok. La stylist è nota al grande pubblico per aver preso parte dal 2009 al 2018 al celebre format di Real Time dal titolo “Ma come ti vesti?”. Carla, insieme all’amico e wedding planner Enzo Miccio, dispensava consigli ironici relativi ai vari outfit dei partecipanti. Al termine di questa esperienza e la breve parentesi a Detto Fatto con Bianca Guaccero, oggi Carla Gozzi pubblica a cadenza giornaliera sul suo profilo TikTok pillole con consigli relativi al look. E proprio uno di questi contenuti non è piaciuto agli utenti del social. La polemica, portata alla luce da Very Inutil People e ripresa in un secondo tempo da Biccy, è nata in seguito al crop top (si tratta di magliette che lasciano scoperta la pancia e che sono molto di moda da qualche tempo: lo sono state in passato, lo sono oggi e lo saranno in futuro. Corsi e ricorsi della moda). Secondo Gozzi bisogna distinguere chi può e chi non può andare in giro con “la panza de fora”: “Solo chi ha la pancia piatta come un manichino può indossare il crop top”.

Ovviamente il video, dopo queste affermazioni, è stato assalito da numerosi commenti degli utenti. Tra loro ci sono tante ragazze che ricordano a Gozzi di aver terminato da parecchio tempo il programma in tv: “Fortunatamente i tempi di ‘Ma come ti vesti?’ sono finiti. Ho la pancia e me lo metto, se a qualcuno non piace può tranquillamente girarsi”. Le fa eco un altro profilo: “Stai lontana da me, siamo nel neolitico”.

Chi può indossare il crop top? Ha ragione Carla Gozzi?

Ebbene, secondo noi di FQMagazine, no. Messaggi su quali fisici sono “adatti” (?) a certi capi di abbigliamento non dovrebbero essere veicolati. Al giorno d’oggi, parlare sul social del momento per la Generazione Z di fisicità e estetica, è davvero rischioso. La domanda da fare non deve essere tanto “Ma come ti vesti?” bensì “Ma perché?”. E ricordiamo che Victoria Beckham, stilista molto amata, di recente ha parlato di come l’ossessione per il corpo e per quali vestiti si ‘possano’ o meno indossare è “fuori moda”.