Al diavolo il fotoritocco. È bello mostrarsi per come si è veramente, imperfezioni comprese. Così la pensa anche Wanda Nara, che negli ultimi giorni è al centro dell’attenzione per alcune foto pubblicate senza l’utilizzo di filtri. Un messaggio forte per invitare tutte le donne ad accettare i propri corpi. “Ragazze, se ho tanto successo anche così, vi consiglio di iniziare a mangiare pizze senza sensi di colpa. Ovviamente nessuno carica una foto dove sta male“, ha raccontato nelle stories la moglie di Icardi.

A dimostrazione di ciò, ecco che Wanda Nara ha spiegato come generalmente si tenda a mostrare solo il lato bello e migliore di se stessi: “Quando mi sono ammalata di Covid non caricavo le foto di me distrutta a letto. Tutti noi (quelli che ne hanno la possibilità) mettiamo la foto mentre mangiamo sushi, o un terrazzo con bella vista… Io di solito mangio polenta, riso o tagliatelle al burro. Ma non sono molto instagrammabili. Dato che anche le mie figlie piangono e fanno i capricci non le posto in quei momenti. Aspetto che siano di buon umore per fotografarle…”.

Nessuno condanna questo modus operandi, l’importante però è imparare ad abbracciare anche i lati più “scomodi” ma anche più autentici di se stessi: “Insomma, il ritocco può giovare o nuocere, vi assicuro che amo ogni centimetro del mio corpo. E sì! Ho la cellulite come tanti di noi, anche l’acne. E in estate si vede la ricrescita perché mi prendo una pausa dalla tinta. Comunque… sono reale. E scelgo il mio profilo migliore da caricare in rete” conclude Wanda.