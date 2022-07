Senza un tetto, con sedute scomode e bisognoso di un restauro. Queste sono alcune delle pecche che ha il Colosseo secondo diversi utenti che su Google hanno recensito uno dei monumenti più famosi al mondo. Si potrebbe pensare ad uno scherzo, e in fondo la speranza è proprio quella, ma non è affatto da escludere che chi ha scritto certe osservazioni ne sia pienamente convinto. E così l’Anfiteatro Flavio, orgoglio italiano visitato ogni anno da milioni di persone, si becca anche una sola stellina su 5 su Google.

Alcune critiche vengono mosse alle lunghe file come ai prezzi dei biglietti e alla poca cortesia dello staff. E fin qui, potrebbe anche esserci una lunga fila per visitare il maestoso Anfiteatro… Ma quando ci si trova davanti a commenti del tipo “Scomode sedute in pietra grezza” o “mancanza di un tetto“, come riporta Fanpage, cadono veramente le braccia. A raggruppare le recensioni più assurde fornite su Google è stato un utente di TikTok con un paio di video a tema ben presto diventati virali. “L’abbiamo visto per la prima volta nel film ‘Il Gladiatore’. Siamo stati totalmente insoddisfatti, era tutto rotto, non si occupano delle infrastrutture in Italia”, commenta un utente, “Il posto fa schifo, è tutto rotto e cade a pezzi. Ci hanno detto che avremmo trovato gli spettacoli dei gladiatori, ma quando siamo andati noi non li facevano: ha bisogno di una bella riverniciata e deve essere messo in sesto, i sedili sono di pietra grezza”, sentenzia un altro.

Esilaranti per non dire sconfortanti anche altri commenti, come: “Cade davvero a pezzi, perché ci vanno così tante persone. Non possono riaggiustarlo e rimetterlo in funzione?”, “L’ho visitato già 40 anni fa e non l’hanno ancora finito“.

Per fortuna c’è chi inorridisce davanti a tali affermazioni: “Dimmi che sei americano, senza dirmi che sei americano”, si legge in un commento. O ancora: “Qualcuno è stato assente alla lezione di storia? Il Colosseo è stato costruito 2000 anni fa nell’Impero Romano: devono essere sicuramente americani”, osserva qualcun altro.