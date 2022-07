La luna di miele di Jennifer Lopez e Ben Affleck a Parigi sta diventando una sorta di soap formato social. Come muovono un passo, i due novelli sposi fanno notizia e meno di due settimane dopo il matrimonio segreto a Las Vegas continuano a tenere banco: prima ci sono stati i baci al parco, poi le passeggiate romantiche tra i monumenti parigini, le fughe al Marais e ancora la crociera sulla Senna con i paparazzi che hanno immortalato l’attore addormentato (e con la bocca aperta) sul ponte del bateau mouche. E mentre le femministe di mezzo mondo ancora litigano sulla scelta di JLo di farsi chiamare con il cognome del marito – retaggio patriarcale o svolta romantica? -, fanno il giro dei social le immagini di Affleck in lacrime durante la cena di compleanno della pop star.

Pochi giorni fa l’attrice e cantante ha infatti festeggiato i suoi 53 anni e dopo aver lanciato l’ennesima linea di creme per il corpo grazie alle quali fattura qualche decina di milioni di dollari l’anno, ha portato il marito e i quattro figli che sono con loro in viaggio di nozze (Emme e Max, che la Lopez ha avuto da Marc Anthony, Violet e Seraphina, nate dal matrimonio dell’attore con Jennifer Garner) a cena al ristorante La Girafe, proprio di fronte alla Torre Eiffel. L’informatissimo TMZ rivela che durante i festeggiamenti Ben Affleck ha preso la parola per augurarle buon compleanno poi è scoppiato in lacrime davanti a tutti: nelle immagini diffuse da alcuni tabloid americani si vede la Lopez correre ad abbracciare il marito, che mostra gli occhi rossi e il volto bagnato dalle lacrime. Di gioia e di emozione, ovviamente, per l’amore ritrovato e vissuto in pieno dopo vent’anni di lunga e paziente attesa.