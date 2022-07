Wanda Nara è di nuovo sotto i riflettori del gossip. Dopo la crisi dello scorso ottobre con il marito Mauro Icardi, la manager è tornata a far parlare di sé. In vacanza con la sorella Zaira e lo stilista Kennys Palacios nella meravigliosa isola di Ibiza, non ha rinunciato al divertimento in discoteca e ha condiviso su Instagram i momenti più “spinti” delle serate trascorse a ballare. Le due sorelle Nara sono in Spagna con i figli, ma senza i rispettivi mariti. Zaira, prima della vacanza, aveva trascorso alcuni giorni in Grecia insieme al compagno Jakon Von Plessen, con il quale si è da poco riconciliata dopo un periodo di crisi. Una storia simile a quella vissuta, qualche mese prima, anche dalla sorella Wanda con Icardi.

Le due sorelle hanno preso parte al concerto di Ozuna all’Ushuaia, una delle discoteche più celebri di Ibiza. Tra relax, alcol e musica ad alto volume, un ragazzo ha dato un bacio al seno di Wanda mentre quest’ultima ballava in compagnia della sorella. E non è finita qui. Non soddisfatto, ha cercato di porgerle il proprio bicchiere, ma la manager, molto a disagio, ha rifiutato cortesemente l’invito a bere. L’episodio è stato ripreso dal cellulare di Wanda Nara che, nonostante i ripetuti inviti di Zaira a cancellare tutto, ha deciso di pubblicare su Instagram le stories. E il dettaglio “hot” non è di certo sfuggito ai suoi quasi 14 milioni di follower.