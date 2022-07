La pizza più cara al mondo? Non è certo quella di Flavio Briatore che viene servita nel suo locale “Crazy Pizza”. Il record di pizza più salata (economicamente parlando, s’intende) va alla Luigi XIII dello chef cilentano Renato Viola. La cifra è da coccolone: 8.300 euro per due persone.

Nella sua pagina ufficiale, come riporta Repubblica, lo chef sponsorizza la pizza come “la più cara del mondo”. Ma che cosa la rende così costosa? La lievitazione naturale dell’impasto (72 ore) che viene condito con il prezioso sale australiano di Murray River. Non solo: su questo piatto lussuoso finiscono tre diversi tipi di caviale (Oscietra Royal Prestige, Kaspia Oscietra Royal e Beluga Kaspia), oltre a gamberoni rossi di Acciaroli, aragosta di Palinuro, cicala del Mediterraneo. E per finire, due gocce di cognac Luigi XIII Remy Martin.

La pizza di Renato Viola si può ordinare solamente a domicilio: lo chef in persona si reca a casa del cliente, accompagnato da un sommelier e da un altro chef per cucinarla direttamente in casa e farla gustare al momento, calda calda, appena sfornata.